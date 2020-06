"Voi siete forti, ma forti davvero", il CorSport svela la frase con cui Gattuso ha risollevato i calciatori del Napoli

Ultime notizie Napoli - Quando Gattuso arriva, il Napoli s’è rotto dentro e viene quasi da sospettare che non sia colpa di tutti o magari di nessuno. Inizia così il lungo focus dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, del quale vi proponiamo un breve stralcio:

"La sensazione che si stesse sgretolando il progetto non s’è mai colta, però c’è nell’aria un clima diverso che il 5 novembre esplode nella sommossa del San Paolo: è quella non è semplicemente una pietra dello scandalo ma la madre di tutte le rovine. Perciò Gattuso riparte da quella frase: «Voi siete forti, ma forti davvero». In quel momento, e poi dopo, Gattuso fa ricorso alla psicologia, attira a sé chi è rimasto travolto dentro da una stagione enigmatica"