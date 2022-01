Il Mattino - Vlahovic alla Juventus: i tifosi della Fiorentina si sono sentiti traditi come con Baggio e Chiesa

Ultimissime notizie di mercato con le ultime sul trasferimento di Vlahovic alla Juventus, i tifosi si sono sentiti traditi come con Baggio e Chiesa. Aggiornamenti da Il Mattino.

Quello tra Vlahovic e la Juventus sembrava un leggero flirt, un approccio ancora lontano dalla realizzazione, corrispondenza di amorosi sensi. Ma nulla più. La fiamma della passione, però, ha iniziato a bruciare in fretta durante questo gelido mercato invernale, e così quello quella fiamma che sembrava destinata a diventare un grande amore estivo, è divampata prima. La dirigenza bianconera ha accelerato i tempi e con un'offerta da 75 milioni (67 più bonus) ha convinto la Fiorentina a lasciar partire subito il pezzo più pregiato della sua collezione. Per la gioia di Massimiliano Allegri che una volta ritornato a Torino si era visto partire Cristiano Ronaldo senza avere un sostituto all'altezza. Dopo un girone in sofferenza, però, adesso Max potrà contare su un attaccante di peso: e che peso. I numeri di Vlahovic parlano chiaro. Ha 21 anni, un futuro tutto da scrivere e un passato che dice 17 gol in campionato e 3 in Coppa Italia dall'inizio di questa stagione. Insomma l'uomo giusto per puntare a vincere la Champions. Certo, a Firenze l'operazione non è stata vista di ottimo grado da parte dei tifosi che dopo essersi sentiti traditi da Baggio e Chiesa hanno prontamente esposto un durissimo striscione di contestazione nei confronti del loro ex attaccante. «Il rispetto non si conquista con i gol. Vlahovic gobbo di merda»: senza troppi giri di parole, anche loro sono andati subito a segno, proprio come è solito fare il serbo nell'area di rigore avversaria.