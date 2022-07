Viti nel mirino del Napoli? Gazzetta: forte interessamento degli azzurri, ma il Nizza ha offerto tantissimo all'Empoli!

Il Nizza ci prova. Sta facendo la corte a Mattia Viti, il difensore classe 2002 che con Andreazzoli ha totalizzato 22 presenze da titolare. Ne parla la Gazzetta dello Sport. Su di lui c'era anche il Napoli.

Insieme ad Asllani, ceduto all’Inter, si è sicuramente meritato il ruolo di miglior prospetto del club toscano:

"In Serie A sono esplosi entrambi. Il centrocampista è finito all’Inter, adesso c’è grande mercato per Viti. Mattia ha già avuto un forte interessamento dal Napoli, poi la Fiorentina (che in caso di partenza di Milenkovic potrebbe farci un pensiero), quindi il Wolfsburg si è visto rispedire al mittente un’offerta da 12 milioni. Adesso il club rossonero del presidente Rivère propone 14 milioni"