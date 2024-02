Virus intestinale per Osimhen in Coppa d'Africa: check-up a Castel Volturno per vedere se è riuscito a metterselo alle spalle

Napoli - Victor Osimhen torna a Napoli ed è subito pronto a mettersi a disposizione di Mazzarri e i compagni di squadra. Come riportato da Repubblica però il giocatore nigeriano è pronto a fare tutti i controlli del caso per vedere se è riuscito a mettersi alle spalle i vari problemi.

Condizioni Osimhen: come torna a Napoli?

Osimhen è pronto a spostare gli equilibri e riscattare almeno nella parte finale la deludente stagione del Napoli, già dalla prossima gara con il Genoa. Non c’è più tempo da perdere perché è in arrivo anche la Champions League e la speranza che Osimhen sia in buone condizioni fisiche. In Costa d’Avorio il numero 9 è stato condizionato da un virus intestinale, che però dovrebbe essersi lasciato alle spalle. Ma sarà il check- up di domani a spazzare via i dubbi residui.