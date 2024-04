Via per 40 milioni: il Napoli ha fissato il prezzo per una cessione

Calciomercato Napoli - Il Napoli si prepara alla prossima estate di calciomercato e ci saranno tanti movimenti. Nessuno è incedibile e occhio a chi può partire per 40 milioni di euro con ADL che ha già fissato il prezzo.

Calciomercato Napoli: Di Lorenzo ha un prezzo per l'addio

A Napoli possono andare via tutti in estate in vista di un nuovo progetto, anche il capitano Giovanni Di Lorenzo che può essere venduto visti i tanti interessamenti che ha raccolto in giro per l'Europa: Manchester United, Aston Villa e Inter sul terzino desto.

Il suo agente Giuffredi presenterà la lista dei pretendenti a Di Lorenzo e chiederà la valutazione che fa il Napoli (non meno di 40 milioni di euro) per lasciarlo andare. Nessuno incedibile, tutti via al prezzo giusto.