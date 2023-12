Via il Decreto Crescita, anche il Napoli l’ha utilizzato: ecco per chi

Ultime notizie Napoli - Il governo ha detto “no” alle agevolazioni fiscali per evitare spaccature e ha seppellito il decreto crescita senza concedere ai club altri due mesi di tempo richiesti, come racconta il Corriere dello Sport.

Accantonato il provvedimento che dalla stagione 2019-20 permette alle società, anche il Napoli, di sfruttare una tassazione sul reddito di lavoro ridotta dal 45% al 25% acquistando all’estero:

“Salvi i contratti in essere, mentre per i nuovi dal 1º gennaio il maxi-sconto non sarà più applicabile. Così sono arrivati Lukaku, Aouar, N’Dicka (Roma), Bisseck, Sommer, Thuram, Pavard, Klaassen (Inter), Loftus Cheek, Reijnders, Pulisic, Okafor, Musah (Milan), Lindstrom, Cajuste, Natan (Napoli), Weah (Juventus), Guendouzi, Castellanos, Isaksen e Kamada (Lazio), giusto per restare all’ultima estate, con oltre 21 milioni di euro risparmiati dai club”