Verso Napoli-Palermo, turnover totale di Conte: occasioni per Neres, Gilmour e Rafa Marin

Napoli - Il Napoli scenderà in campo giovedì sera al Maradona per la sfida di Coppa Italia contro il Palermo, dove Antonio Conte prepara un turnover massiccio in ogni reparto del campo. Secondo Il Mattino sarà l'occasione per vedere all'opera dal primo minuto giocatori come Rafa Marin, Gilmour e Neres. Oltre alla presenza scontata di Caprile dopo l'infortunio di Meret.