Verso Atalanta-Napoli, CorSport: le ultime su Zielinski e Osimhen, due azzurri sicuramente out

Notizie calcio. Sabato pomeriggio il Napoli sarà di scena a Bergamo contro l'Atalanta nel match se segnerà il nuovo debutto di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto in casa Napoli in vista del rientro di tutti i Nazionali. Da valutare le condizioni di Zielinski ed Osimhen:

Piotr Zielinski è rientrato a Napoli come da manuale, dopo essere stato liberato dalla nazionale polacca: il forte stato influenzale e la tonsillite che lo hanno colpito in ritiro con la Polonia lo hanno costretto a rinunciare alle ultime gare di qualificazione all’Europeo, ma Piotr è ancora in tempo per recuperare in vista della trasferta con l’Atalanta in programma sabato a Bergamo. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno.

La preparazione del debutto, della prima scena del Mazzarri-bis, prosegue spedita: anche Osimhen, ieri alle prese con la palestra e un lavoro personalizzato in campo, accelera per rientrare subito tra i convocati. Fuori causa Mario Rui e Meret: giocheranno Olivera e Gollini.