Ultimissime Napoli - Sono quattro i calciatori del Napoli in diffida che, in caso di ammonizione domani sera contro il verona, salteranno la sfida interna contro la Spal. L'elenco vede tra quelli a rischio: Zielinski, Demme, Milik e Mertens. Di questi nomi solo in tre dovrebbero scendere in campo al Bentegodi. Dries sembra destinato a partire dalla panchina.