Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Verona-Napoli. Negli azzurri ci sarà qualche novità rispetto al successo in finale di Coppa Italia con la Juve. In porta si rivedrà Ospina. Per il resto tre ballottaggi: Mario Rui-Hysaj, Mertens-Milik e Callejon-Politano.

