"Vergognatevi!": tifosi Salernitana furiosi, Liverani oggi può essere già esonerato!

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla situazione legata alla crisi della Salernitana e al possibile esonero di Fabio Liverani dopo la sconfitta interna col Monza:

"La Salernitana affonda ed ora ha un piede e mezzo in B. Il Monza espugna l’Arechi con i gol nel finale di Maldini e Pessina. “ Vergognatevi”, urla il pubblico a fine gara. I fischi dei 18 mila dell’Arechi sono la sintesi della serata. Appena cinque i calciatori che vanno sotto la curva Sud, gli altri prendono la strada degli spogliatoi. Un punto in 8 partite per la Salernitana. Liverani non ha dato nulla, con lo stesso modulo di Pippo Inzaghi. Non ha dato frutti neppure il mercato di gennaio. Ieri all’Arechi non c’era il presidente Iervolino. Parla l’ad Milan: « È molto complesso essere qua, ma bisogna metterci la faccia. La società è molto delusa, in primis dall’atteggiamento dei giocatori. Abbiamo forse assecondato troppo alcune cose, saremo più incisivi,entreremo a gamba tesa anche nella gestione sportiva. Si riparte da una politica di zero alibi. La riflessione riguarda anche Liverani. Sentiremo Sabatini. Chiederemo spiegazioni. Sono tutti in discussione, compreso il mister » . Dunque, dopo due gare rischia anche Liverani. Potrebbe tornare Pippo Inzaghi? Si capirà oggi".