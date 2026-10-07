Vergara può recuperare prima del previsto: la partita del rientro
Antonio Vergara può tornare a disposizione del Napoli prima di quanto si possa pensare. Perché il talento azzurro andato ko in Nazionale per un problema al polpaccio dovrà stare fuori circa 2-3 settimane e ora si fa una possibile previsione delle partite che salterebbe
Ultimisisme Calcio Napoli - Antonio Vergara può tornare a disposizione del Napoli prima di quanto si possa pensare. Perché il talento azzurro andato ko in Nazionale per un problema al polpaccio dovrà stare fuori circa 2-3 settimane e ora si fa una possibile previsione delle partite che salterebbe.
Infortunio Vergara: quando torna
Gli esami hanno evidenziato la lesione distrattiva di medio grado del soleo destro, che costringerà nella migliore delle ipotesi il fantasista mancino a saltare oltre alla gara di sabato con il Frosinone anche le successive sfide contro Villarreal, Venezia e Bodo Glimt.
Come riporta Repubblica, la speranza del Napoli e di Allegri è quella di rivederlo in gruppo per il big match con la Roma, in calendario domenica 24 ottobre a Fuorigrotta.
Dipenderà però dal buon esito delle terapie appena iniziate e non è dunque da escludere che la convalescenza prosegua fino a novembre.