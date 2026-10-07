Vergara può recuperare prima del previsto: la partita del rientro

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Autore Giuseppe Foria Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Antonio Vergara può tornare a disposizione del Napoli prima di quanto si possa pensare. Perché il talento azzurro andato ko in Nazionale per un problema al polpaccio dovrà stare fuori circa 2-3 settimane e ora si fa una possibile previsione delle partite che salterebbe

Ultimisisme Calcio Napoli - Antonio Vergara può tornare a disposizione del Napoli prima di quanto si possa pensare. Perché il talento azzurro andato ko in Nazionale per un problema al polpaccio dovrà stare fuori circa 2-3 settimane e ora si fa una possibile previsione delle partite che salterebbe.

Infortunio Vergara: quando torna

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Gli esami hanno evidenziato la lesione distrattiva di medio grado del soleo destro, che costringerà nella migliore delle ipotesi il fantasista mancino a saltare oltre alla gara di sabato con il Frosinone anche le successive sfide contro Villarreal, Venezia e Bodo Glimt.

Come riporta Repubblica, la speranza del Napoli e di Allegri è quella di rivederlo in gruppo per il big match con la Roma, in calendario domenica 24 ottobre a Fuorigrotta.

Dipenderà però dal buon esito delle terapie appena iniziate e non è dunque da escludere che la convalescenza prosegua fino a novembre.

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