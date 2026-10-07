Vergara promosso a pieni voti: duttilità, qualità e una condizione fisica straripante

Antonio Vergara si conferma un calciatore da Nazionale! Lanciato in campo dal primo minuto ieri nella partita tra Italia e Turchia, il giocatore napoletano ha sfoderato una prestazione ad altissimo livello che gli consente di rinnovare la stima del commissario tecnico Roberto Mancini.

La prestazione di Vergara

Oggi il quotidiano Il Mattino lo applaude, concentrandosi soprattutto sulla sua duttilità e facendo notare come la sua presenza in campo si sia rivelata preziosa in entrambe le fasi di gioco: "Quando c’era da difendere, Antonio ha sofferto. Quando c’era da attaccare, Antonio ha attaccato".

Vergara si è dimostrato un calciatore che "sa quando c’è spazio per la qualità e quando c’è per la quantità". Nonostante fosse alla prima presenza da titolare, la sua è stata una "prestazione matura, da calciatore già esperto", con un pizzico di incoscienza e tanta dinamicità.

Buone notizie anche per Massimiliano Allegri, che di certo lo avrà osservato in tv. Perché nella prestazione di Vergara si fa notare anche il fattore fisico: "è straripante in questo momento ed è già un fattore, pur se a inizio ottobre".