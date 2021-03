Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul futuro di Veretout: "Intanto il procuratore di Veretout, Mario Giuffredi, continua a non escludere un futuro al Napoli. «La pandemia ha bloccato la possibilità di un investimento - ha detto a Radio Marte - ma Jordan era un loro pallino». In realtà la Roma, a oggi, non intende privarsene. E anzi potrebbe ritoccargli il contratto a fine stagione".