Venezia-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: si rivedono Insigne e Osimhen dal primo minuto. Due dubbi per Spalletti [GRAFICO]

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Venezia-Napoli. Non mancano le novità nei due schieramenti di Zanetti e Spalletti.

Nell'undici di Spalletti sono principalmente due i ballottaggi: Meret-Ospina e Politano Elmas. Nel primo caso dovrebbe spuntarla il portiere friulano mentre nel secondo è in vantaggio l'ex interista. Per il resto tornano dal primo minuto sia Insigne che Osimhen. Il Venezia si schiera con un 4-3-3 con Herny punta centrale mentre sugli esterni ci sono Okereke e Johnsen. Tre i dubbi per Zanetti: Ampadu-Busio, Johnsen-Aramu e Haps-Molinaro.