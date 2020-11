Vaccino Covid-19 Italia, a gennaio le prime 340 mila dosi in Campania: deciso il piano di distribuzione

Vaccino Covid-19 Italia - Grazie all'annuncio della Pfitzer, è già pronto un piano vaccino per il prossimo gennaio. Come riferisce Il Mattino, saranno inizialmente 10.4 milioni le dosi che arriveranno in Italia all'inizio del 2021. Di queste, un 10% sarà assegnato alla Campania per circa 340 mila dosi. Dovendo essere distribuito in doppia dose a distanza di un mese, saranno utili dunque per le prime 170 mila persone. E anche da questo punto di vista è stata già delineata un'efficace gerarchizzazione:

Vaccino Covid-19 Italia, pronto il piano per gennaio