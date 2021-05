Vaccino by night a Napoli: boom di prenotazioni tra gli over 30

Ultime notizie Napoli. Oggi Il Mattino riporta i dati della campagna di vaccinazione a Napoli e in Campania, dove in questi giorni è partito l'esperimento del vaccino by night, cioè gli hub vaccinali attivi 24 ore su 24, dedicati agli over-30. In un solo giorno prenotazioni per oltre 7mila candidati e posti già sold-out.

Vaccino Napoli

I prenotati, tutti tra i 30 e i 39 anni, riceveranno la monodose di Johnson&Johnson al Covid Vaccine Center della Mostra d'Oltremare; mentre riceveranno la dose di AstraZeneca nell'hub di Capodichino (qui ci sono ancora dei posti disponibili per la prenotazione).