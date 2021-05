Vaccinazioni Covid Campania, ora tocca ai maturandi: boom di prenotazioni per la fascia 17-20

Covid Campania - Prosegue spedita la campagna di vaccinazione nel territorio campano e ora tocca anche ai giovanissimo come riporta Il Mattino oggi in edicola:

Il portale delle adesioni per i maturandi (17-20 anni) ha aperto i battenti sabato sera e continuerà a macinare clic fino ai giorni delle somministrazioni che a Napoli dovrebbero vedere impegnati gli hub dell'hangar Atitech, a Capodichino e della Mostra d'Oltremare nei giorni di mercoledì 2 giugno (è la festa della Repubblica e non si va a scuola) e giovedì 3, ma la programmazione è ancora in atto e si pensa di estendere le inoculazioni al giorno di venerdì a Capodichino proprio per smaltire le numerose prenotazioni.