Union Berlino, Diogo Leite: "A Napoli per fare una grande partita! Ecco come fermare gli azzurri, su Kvaratskhelia..."

Ultime notizie Napoli - Diogo Leite, difensore portoghese dell'Union Berlino, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

L’Union arriva da 12 sconfitte di fila: come si riparte?

«Facendo una grande partita a Napoli, mettendo in campo la nostra voglia e qualità. Serve un risultato positivo per ritrovare fiducia e uscire da questo momento no. Siamo stati anche sfortunati, vincere in Champions darebbe una carica in più»