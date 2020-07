Under-Napoli, retroscena CorSport: la Roma scelse il turco perché Giuntoli gli aveva soffiato Ounas

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Tre anni, eppure sembra ieri, a perdersi in quella bolla d’ira che il 16 luglio del 2017 l’inghiottì per un bel po’: però il tempo è un galantuomo, così dicono, e ci sta che, industriandosi e mettendo anche un po’ le mani al portafogli, dopo aver fatto un immenso giro (lungo la fascia destra) Cegiz Ünder atterri in quella Napoli che l’ha inseguito e poi perduto, per dettagli che restano avvolti nei misteri meno decodificabili del mercato. Intanto per oggi non è stato convocato contro la Spal. Cegiz Ünder fu scovato da Cristiano Giuntoli in Turchia, trattativa complessa e laboriosa, poi evaporata per un po’: fu in quell’istante che la Roma, con Monchi, si intrufolò, sistemò quindici milioni di euro sul tavolo, garantì un 20% in caso di futura rivendita al Basaksehir e si portò a casa un’ala (così le chiamavano una volta) che ha le caratteristiche inseguite adesso anche da Gattuso.