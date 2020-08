Notizie Napoli calcio. L'asse Napoli-Roma è molto caldo negli ultimi giorni: diversi i giocatori coinvolti a partire da Under e Veretout, fino ad arrivare a Milik che interessa ai giallorossi. Ecco quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport:

"De Laurentiis e Gattuso hanno discusso anche di Under e Veretout. Non è escluso che il presidente intervenga direttamente con la nuova proprietà della Roma per trattarne l’acquisto".