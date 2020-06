"Un leader dello spogliatoio Se Gattuso mi chiamasse alle 4 del mattino, per lui andrei anche in guerra". Il CorSera e quella frase pronunciata da un leader dello spogliatoio del Napoli

Ultime notizie calcio Napoli -L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive su Gattuso: "Nel momento di gloria Gattuso si schiera dalla parte dei ragazzi. Non è un segreto, ma la chiave della rivoluzione: da ultimi a primi, ce l’ha fatta così. Quando un giocatore, di quelli con maggiore personalità, dice: «Se Gattuso mi chiamasse alle 4 del mattino, per lui andrei anche in guerra», significa che l’uomo Rino gli ha dato più di qualcosa. E non è soltanto questione di grinta o di motivazioni, piuttosto di credibilità. Di onestà intellettuale. Nessuno a Napoli ha scoperto l’inedito sulla persona che da Creta a Pisa e fino al Milan ha ampiamente dimostrato che esiste una dignità e un amor proprio che vanno oltre la professione, oltre anche i soldi, ma qui serviva una scossa forte. Nella testa prima ancora che nelle gambe".