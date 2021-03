"Un gol da mettere in cornice come un Picasso", Politano ancora decisivo: valanga di 7 in pagella sui quotidiani

Napoli - Matteo Politano ha deciso la partita contro il Milan andando a segno su assist di Zielinski. Ecco le pagelle dei quotidiani:

Gazzetta - 7. La sua potrebbe diventare una rete importantissima per la stagione del Napoli. L'ex interista sente forse aria di derby, segna di destro, con un tiro strozzato ma sufficiente per superare Donnarumma, dopo aver seminato Theo Hernandez. L'attaccante arriva così all'ottavo centro in campionato facendo cambiare l'inerzia della partita all'inizio del secondo tempo. E il risultato non cambia più. Dopo la rete aiuta in fase difensiva.

Corriere dello Sport - 7. E’ una sfida di gamba con Hernandez, una sfida che chiude a suo favore firmando la rete della vittoria.

Tuttosport - 7 Pimpante, quando viene cercato, prova sempre la giocata. Sul gol è bravo a infilarsi nello spazio e fortunato nella conclusione, visto che non colpisce bene la palla col suo piede più debole, il destro.

Il Mattino - 7,5. Ci mette tanta garra, sfida e spesso vince il duello con Theo Hernandez. Primo tempo nel quale cerca la conclusione. Trova il buco nella difesa rossonera dove si infila con il suo destro strozzato approfittando dell’amnesia di Kessie. Ottavo gol, questo davvero da mettere in cornice come un Picasso.