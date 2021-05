Napoli Calcio - Il Napoli lavora a Castel Volturno per prepararsi al meglio in vista della sfida che ci sarà al Maradona col Verona e che può valere l'accesso alla Champions League. Non è escluso che prima e dopo la decisiva partita contro il Verona si facciano rivedere almeno all’esterno dell’impianto di Fuorigrotta i gruppi ultrà, che vogliono stare vicini agli azzurri e all’inizio della settimana si sono riuniti per programmare qualche iniziativa. Lo riporta La Repubblica.