Cena SSC Napoli, CdM: serata di distensione e di tregua all'insegna del Natale

Cena di Natale ieri sera per il Napoli, calciatori e dirigenza hanno brindato per festeggiare insieme. Un momento importante per cercare di risanare i rapporti. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Per una sera ha provato a non pensare alla classifica, ai 5 punti nelle ultime otto partite in campionato. Il Napoli al ristorante «Villa D’Angelo Santa Caterina» ha vissuto una serata di distensione per festeggiare insieme l’arrivo del Natale, circa 125 gli invitati alla cena a cui hanno partecipato anche tante compagne dei calciatori. La cena ha rappresentato una tregua all’insegna del Natale accolto anche con il consueto scambio di regali.