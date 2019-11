CdM - Insigne avrebbe dovuto stare vicino alla squadra, si noterà l'assenza del capitano

Ultimissime calcio S.S.C. Napoli. Insigne non convocato per la sfida contro il Liverpool a causa del problema al gomito rimediato nella scorsa partita contro il Milan. Nonostante l'infortunio, non sono mancate le polemiche per la scelta di non seguire nemmeno la squadra a Liverpool. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Il gomito è ancora gonfio e in una partita fisica come quella di Liverpool è meglio non rischiare qualcosa di più grave. Certo che in un momento delicato come questo, con le multe arrivate a tutta la squadra dopo l'ammutinamento, e in una trasferta difficile, si noterà l'assenza del capitano che forse avrebbe dovuto (e avrebbe potuto) stare vicino ai suoi compagni. Fa più rumore, infatti, la sua mancata partenza al fianco della squadra piuttosto che il suo infortunio che è, comunque, molto delicato. Un vero peccato per il Napoli, che deve rinunciare al suo «capitan Europa». Insigne, infatti, è il giocatore italiano che ha realizzato più gol (15) nelle competizioni continentali.