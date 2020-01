Il Mattino su Insigne: si è rivisto su buoni livelli, sta svolgendo in pieno il ruolo di capitano

Ultimissime calcio S.S.C. Napoli. Il problema del Napoli non è soltanto la difesa ma anche l'attacco, i dati statistici parlano chiaro: gli azzurri segnano troppo poco. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

Insigne ha segnato tre reti in campionato e una in Champions: pochissimo. Per fortuna si è rivisto su buoni livelli all'Olimpico quando è entrato nel vivo del gioco: 3 tiri in porta e 3 occasioni da rete, come l'amico Immobile. Ci sembra che Lorenzo abbia compreso la delicatezza del momento e stia svolgendo in pieno il suo ruolo di capitano, adesso che Gattuso lo ha rimesso al centro del progetto tattico.