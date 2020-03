Repubblica - Gattuso verso la conferma, è un garante di compattezza e continuità: la situazione

Ultimissime calcio S.S.C. Napoli - L'allarme Coronavirus ha colpito anche il mondo dello sport e nello specifico quello del calcio: tutte le attività son sospese e la gente sente la mancanza di quel rettangolo verde che ogni weekend produceva gioia. Ieri c'è stata la riunione dei presidenti della Lega Serie A per affrontare il tema della continuità del campionato. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Non c’è bisogno di ulteriori veleni e lo stesso discorso vale per il futuro di Gattuso, che a questo punto non potrà essere legato ai risultati: sia nell’ipotesi che si riprenda a giocare, sia in quella opposta. Ringhio è un garante di compattezza e continuità e per lui il presidente ha solo un piano: orientato verso la conferma.