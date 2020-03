Repubblica - ADL studia due piani di emergenza: la priorità del presidente è la stabilità economica del Napoli

Ultimissime calcio S.S.C. Napoli - L'allarme Coronavirus ha colpito anche il mondo dello sport e nello specifico quello del calcio: tutte le attività son sospese e la gente sente la mancanza di quel rettangolo verde che ogni weekend produceva gioia. Ieri c'è stata la riunione dei presidenti della Lega Serie A per affrontare il tema della continuità del campionato. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Ma De Laurentiis sta studiando lo stesso due piani per affrontare la situazione di incertezza. Se il campionato alla fine riprenderà, nella migliore delle ipotesi a metà maggio (data ipotizzata dal numero uno della Figc, Gabriele Gravina), i danni economici saranno infatti in qualche modo contenuti e ritorneranno a essere prevalenti le problematiche tecniche: con Gattuso e la squadra che dovranno farsi a loro volta trovare pronti per lottare su tre fronti, Champions e Coppa Italia comprese. Se invece non sarà più possibile tornare in campo e calerà il sipario in modo anticipato e definitivo sulla stagione, la priorità per il presidente sarà la stabilità economica e quindi diventerà reale il rischio del taglio degli stipendi fino al 30 per cento.