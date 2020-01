Repubblica - De Laurentiis ha reinvestito più di 30 milioni sul mercato per tornare al 4-3-3

Ultimissime notizie calcio Napoli. I punti non arrivano ma Aurelio De Laurentiis ha deciso di accontentare la squadra e l'allenatore con due acquisti nel mese di gennaio: Lobotka e Demme. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Ma il trend dei risultati continua a essere pessimo e il cambio in panchina voluto da Aurelio De Laurentiis non ha sortito per ora gli effetti sperati, anche se il presidente ha assecondato in tutti i modi la nostalgica voglia di restaurazione dei suoi giocatori e di una parte della tifoseria: senza nemmeno farsi sfiorare dal dubbio che potesse essere una richiesta pretestuosa. Per ripristinare in fretta e furia il vecchio 4-3-3, modulo dei bei tempi di Sarri, il numero uno del club ha infatti reinvestito sul mercato più di 30 milioni per gli acquisti di Demme e Lobotka, due vertici bassi per il centrocampo, dimostrando così di condividere i dubbi di Insigne e compagni sulla mancanza di equilibrio degli azzurri.