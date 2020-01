Il Mattino - Napoli in difficoltà in attacco, causa di un mercato sbagliato: da Lozano a Llorente, i dati

Ultimissime calcio Napoli. Il problema del Napoli non è soltanto la difesa ma anche l'attacco, i dati statistici parlano chiaro: gli azzurri segnano troppo poco. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

Le difficoltà del Napoli non riguardano solo la difesa. I numeri dell'attacco sono altrettanto preoccupanti. L'unica vittoria conquistata nelle ultime dieci giornate, in casa del Sassuolo, è stata firmata dal gol del centrocampista Allan e dall'autorete di Obiang. Il Napoli ha segnato 13 gol nelle prime 4 partite e 15 nelle successive 15; con 28 reti in 19 giornate ha una media di 1.47 a gara, pur avendo collezionato 267 tiri in porta. Continuando così non riuscirà a risalire la corrente perché non è sufficiente una difesa organizzata, come quella che si è vista contro la Lazio fino al fatale errore di Ospina. Il mercato estivo si è rivelato sbagliato anche per le scelte in attacco. È arrivato Lozano, esterno di qualità ma qui fuori contesto, con Ancelotti come con Gattuso, che lo utilizza per pochi minuti. Eppure, la triade De Laurentiis-Chiavelli-Giuntoli aveva spaziato a tutto campo: da Icardi a Pépé e James Rodriguez. Alla fine, è comparso all'orizzonte uno dei pupilli di Raiola, super pagato al Psv Eindhoven e finora inconsistente. È stato un errore pensare che il peso dell'attacco potesse ricadere su Milik, che non ha continuità e non riesce a risolvere situazioni complesse. Il suo vice Llorente - svincolato 34enne, dunque non un'operazione progettuale - è scomparso dopo le fiammate di settembre. De Laurentiis, in ottobre, aveva tirato fuori il nome di Ibrahimovic, che avrebbe portato in dote personalità e gol: ma la telefonata a Zlatan è arrivata dal Milan. E Mertens? Si è rifugiato presso un fisioterapista belga per curare i suoi problemi muscolari, perché con Ancelotti era stata concessa ai giocatori la libertà di affidarsi a personali specialisti mortificando il qualificato staff medico del Napoli. Quando tornerà? E come tornerà sotto l'aspetto psicologico, visto che il rinnovo del contratto non è stato firmato? Era difficile credere che Callejon e Mertens, 32enni reduci da sei stagioni ad alto livello, potessero mantenere standard elevati anche in questa, la settima, probabilmente l'ultima a Napoli. Lozano era stato scelto come ricambio per lo spagnolo però non ha soddisfatto le aspettative. Quanto al belga, è un ricordo la fulgida lama con cui Sarri colpiva le difese.