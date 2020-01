Tuttosport - De Laurentiis potrebbe confermare Gattuso ed il suo staff per la prossima stagione: il patron vuole accontentare Ringhio sul mercato

Ultimissime notizie Napoli - Non solo calciomercato. Anche e soprattutto lavoro sul campo per Gennaro Gattuso. Il tecnico della SSC Napoli è pronto a ripartire da quanto visto di buono dalla gara contro l'Inter di Antonio Conte. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport ha fatto il punto della situazione in merito. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"C’è un particolare che va oltre le sconfitte, anche se cocenti come quella del San Paolo contro l’Inter. Ed è la buona prestazione del Napoli, sintomo di un lavoro serrato che Gattuso sta svolgendo su un gruppo di calciatori scossi da una stagione cominciata con squilli di tromba e proseguita con rovesci che riportano la memoria la disgraziata annata 2000-01, quella con Zeman inizialmente in panchina. Anche ieri mattina il tecnico ha portato la squadra sul campo a Castelvolturno, con la conseguenza che le gambe dei calciatori sono diventate pesanti e servirà tempo per vederli correre più agilmente. Questa grande abnegazione di Gattuso e del suo staff capeggiato da Luigi Riccio, potrebbe convincere De Laurentiis a confermarlo anche per la prossima stagione e, nel frattempo, a prendergli qualche rinforzo che possa integrare l’organico lasciato monco da Ancelotti".