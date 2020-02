CdM - Mertens assente contro il Torino, il Napoli spera di recuperarlo per la semifinale contro l'Inter

Ultime calcio Napoli. Dries Mertens raggiunge Marek Hamsik nella notte stellare contro il Barcellona, il folletto belga è ritornato al 100% per guidare l'attacco del Napoli. Suona strano che un giocatore così decisivo abbia il contratto in scadenza. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Il Napoli giovedì prossimo può tornare in finale di Coppa Italia dopo sei anni, spera di recuperare Mertens per la semifinale di ritorno contro l’Inter. Dries ha subito una forte contusione alla caviglia destra, sabato contro il Torino non ci sarà.