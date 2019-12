CdM - Gattuso attento ai dettagli: ieri tutti in sala video per studiare gli errori commessi

Ultime calcio Napoli. Lavoro intenso e impegnativo quello di Rino Gattuso, analizza tutti gli errori e li sottopone ai calciatori per migliorare la situazione in campionato. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Gattuso si è reso conto di quanto è complicata la situazione del Napoli ma è abituato alle difficoltà e vuole portare gli azzurri fuori dalla crisi. La ricetta è il lavoro, Gattuso si divide tra campo e ufficio, aggiorna il suo tablet con le indicazioni emerse negli allenamenti e poi si confronta con lo staff. Il day-after post Napoli-Parma è stato intenso, chi ha giocato si è dedicato allo scarico delle energie profuse mentre coloro i quali non hanno trovato spazio hanno vissuto una seduta impegnativa, introdotta da un discorso motivazionale in cui ha chiesto alla squadra di non abbattersi dopo la sconfitta. Ieri la seduta pomeridiana per iniziare la preparazione di Sassuolo-Napoli, intensificando il lavoro soprattutto sotto l’aspetto tattico. Gattuso ha portato tutti in sala video per studiare gli errori commessi contro il Parma, l’allenatore si è concentrato soprattutto su due aspetti: la fase difensiva, con esercizi svolti poi in campo sui movimenti della linea a quattro, e l’uscita palla. L’occhio è sui dettagli: per esempio la postura errata di Manolas in certe situazioni, lo scivolamento di Mario Rui sul secondo gol del Parma. Gattuso deve convivere fino al mercato di gennaio con l’assenza di un play, un’idea per aggirare le difficoltà potrebbe arrivare dalle catene laterali, cercando di sfruttare di più gli esterni bassi e gli interni di centrocampo nella prima costruzione.