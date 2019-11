CdM - Ieri De Laurentiis rientrato in Italia per l'assemblea di Lega ma non seguirà la squadra a Liverpool

Ultime calcio Napoli. Il Napoli sfiderà il Liverpool ad Anfield non nel suo momento migliore, causa anche i tanti infortunati. Gli azzurri non riescono più a vincere e sfideranno una delle squadre più forti d'Europa. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

De Laurentiis ieri è rientrato in Italia e si è recato a Milano per l’assemblea di Lega, non sarà con la squadra a Liverpool. Il Napoli non vince da sei gare, in campionato è a quindici punti dalla vetta e a cinque lunghezze dal quarto posto; oltre i discorsi relativi alla qualificazione, s’attende una risposta sotto il profilo della prestazione. La sensazione è che la notte di Anfield possa regalare scenari imprevedibili. Oggi intanto sarà interrotto il silenzio, Ancelotti e un giocatore parleranno in conferenza stampa.