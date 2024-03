Uefa, Ceferin difende Gravina: "Persona onesta e perbene. Ha il mio totale supporto"

Aleksander Ceferin, numero uno della Uefa, ha difeso Gabriele Gravina in una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport:

"Intanto è abbastanza sorprendente che dossier del genere possano essere realizzati senza un’approvazione legale e con abuso di informazioni personali. In secondo luogo, in ogni sistema democratico la presunzione di innocenza deve essere rispettata, mi sembra. Credo assolutamente che spiegherà tutto. Ha il mio totale supporto. Il problema è che il danno è ormai fatto, ma purtroppo viviamo in tempi davvero terribili.

Niente cambia quindi nel rapporto con l’Uefa?

Al contrario, offro il mio personale supporto a Gabriele. Lo conosco benissimo, lo considero una persona onesta e perbene e un grande dirigente calcistico".