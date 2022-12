Tuttosport - Un mese con 7 avversari abbordabili: la Juve pianifica la ricorsa sul Napoli

"Juve, rincorsa al Napoli su tutti i fronti" titola l'edizione odierna di Tuttosport che pianifica quella che potrebbe essere una rimonta della squadra di Allegri nei confronti di quella partenopea. La Juve, per Tuttosport, ha dalla sua un calendario più agevole che dovrebbe permettergli di recuperare punti:

"Un mese, dal 4 gennaio al 7 febbraio per la precisione, che ruoterà attorno al terzo impegno del ciclo: la sfida contro il Napoli di Spalletti in programma alle 20.45 del 13 gennaio al Maradona. Uscirne sconfitti spazzerebbe via tutti i sogni di Scudetto, uscirne con tre punti li trasformerebbe in speranze. Prima, però, quei sogni andranno conservati intatti, facendo in modo che il distacco quantomeno non aumenti: dunque battendo la Cremonese allo Zini alla ripresa e l’Udinese allo Stadium il 7 gennaio. Sulla carta partite abbordabili, ma intanto sono stati proprio molti impegni di questo tipo a costare punti preziosi tra agosto e ottobre (i pareggi con Samp, Fiorentina e Salernitana, la sconfitta col Monza, per esempio), poi il contesto renderà ogni partita particolarmente insidiosa.

A cominciare dalla trasferta di Cremona del 4 gennaio, dopo quasi due mesi di stop e contro un’avversaria che ha avuto più tempo per lavorare al completo. Quanto all’Udinese, il calo dell’ultimo mese di campionato non cancella le qualità di una squadra che aveva conquistato sei vittorie di fila tra la 3ª e l’8ª giornata e che durante la sosta avrà ricaricato le batterie. Per sfruttare al meglio un calendario che proporrà anche un altro scontro diretto, contro l’Atalanta, e due impegni abbordabili contro Salernitana e Monza (da affrontare anche in Coppa Italia il 19 gennaio), la Juventus dovrà dunque essere da subito in ottima condizione".