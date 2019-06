Secondo l'edizione di oggi di Tuttosport, per il fronte offensivo, il Toro sta continuando a giocare su più tavoli. L'affare più caldo resta quello di Simone Verdi, ritenuto un jolly offensivo funzionale per il gioco di Mazzarri - che lo ha inserito nella sua lista di gradimento - e il cui arrivo non chiuderebbe le porte all'acquisto di una punta centrale, senza dimenticare le candidature di Christian Kouamé (c'è però il Bologna molto avanti) e Gianluca Caprari (nel mirino del Sassuolo).