Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport riguardo Milik: "A proposito di Milik, l’attaccante polacco ha due accordi già verbalmente presi, uno con la Juventus e l’altro con l’Atletico Madrid. Se il club bianconero non accetterà di acquistare il suo cartellino per 25 milioni, allora si proverà a chiudere con il club di Simeone, ma di certo il calciatore non è intenzionato a starsene un anno in tribuna per poi liberarsi a parametro zero il 30 giugno 2021".