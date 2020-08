Tuttosport - Summit ADL-Gattuso a Capri, la firma sul rinnovo fino al 2024 potrebbe slittare di comune accordo a dicembre: il retroscena

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma nell'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Sarà anche l’occasione per iniziare a discutere di un contratto che nessuna delle due parti sembrerebbe avere fretta di firmare. «Ho l’accordo ancora per un anno e ho voglia di proseguire. Ma per me i contratti non contano nulla, la mia priorità è quella di lavorare bene, non certo la durata del contratto: sapete che ho anche lasciato i soldi quando avevo accordi di 2 e 3 anni. Voglio lavorare in tranquillità e sentirmi a mio agio, perché solo quando sto bene con me stesso posso dare il massimo», l’argomento è già stato toccato da Gattuso nella conferenza stampa post Barcellona ed è una traccia per imbastire la discussione in vista dell’accordo triennale che De Laurentiis ha in mente per il coach calabrese. La sensazione è quella di uno slittamento nella firma, magari a dicembre, anche per verificare la reciproca soddisfazione a procedere insieme ancora a lungo".