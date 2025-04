Tuttosport su Inzaghi: la rimessa battuta 10 metri avanti non può diventare una scusa per la sconfitta! Sotto il Vesuvio esultano...

Ultime notizie SSC Napoli - Il sogno Triplete dà, l’incubo “zero titoli” toglie. L’Inter sapeva di andare incontro a una partita fondamentale per la sua corsa scudetto, scrive Tuttosport. Il presidente Marotta era stato deciso: «La partita di Bologna è la più importante dell’anno, ci giochiamo una fetta del campionato».

"Quella fetta se l’è mangiata il Napoli, di gusto. Sotto il Vesuvio esultano, sotto la Madonnina si leccano le ferite in questo aprile strabordante di impegni, come per altro si sapeva ormai da settimane. E ci si lamenta per una rimessa laterale che oggettivamente è stata battuta più di 10 metri avanti rispetto al punto corretto e che quindi sarebbe stata per lo meno da rettificare dall’arbitro Colombo, ma che non può diventare una scusa per la sconfitta (ma fosse accaduto al contrario, cosa si sarebbe detto?). Nella stessa partita ci sono state rimesse laterali corrette e altre battute in posizioni non giuste, così come succede probabilmente in tutte le partite d’Europa"