Tuttosport su Ancelotti: oggi serve una vittoria convincente per scacciare il fantasma di Gattuso

Ultime Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna di Tuttosport, Ancelotti oggi a Udine deve scacciare l'ombra di Gattuso: "Un trend ricco di delusioni che nel quartier generale azzurro ha già fatto scattare il toto-allenatore. Al momento per un’eventuale sostituzione di Ancelotti è in vantaggio Gattuso, fantasma da scacciare con una vittoria convincente a Udine al cospetto dell’ex dg Pierpaolo Marino. Alla Dacia Arena, però, ci sarà poco spazio per i sentimenti. Il Napoli ha bisogno di rialzare la testa. Per farlo ha un modo soltanto: conquistare tutti e tre i punti in palio in Friuli"