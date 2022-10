Calcio Napoli - Come si legge su Tuttosport, Luciano Spalletti effettuerà qualche cambio nell'undici iniziale che scenderà in campo questo pomeriggio allo stadio Zini di Cremona. Il tecnico - si legge sul quotidiano - metterà in campo calciatori in grado di prevalere nei duelli uno contro uno. Per questo motivo Kvara e Politano verranno messi titolari insieme a Raspadori.