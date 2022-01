Tuttosport - Spalletti sa che il peggio è alle spalle, i nove assenti stanno per diventare un brutto ricordo

Il Napoli ora ci crede, perché le numerose assenze si stanno assottigliando e la Coppa d’Africa avrà fine il 6 febbraio: per il big match contro l’Inter il 13 febbraio allo stadio Maradona, gli azzurri dovrebbero essere nuovamente a pieno organico. Ne parla Tuttosport.

Ultime notizie Napoli

“Spalletti sa che il peggio è alle spalle ed i nove assenti, senza i quali conquistò un pareggio pesantissimo in casa della Juventus, stanno per diventare un brutto ricordo. Il 6 gennaio mancarono Meret, Malcuit, Mario Rui, Koulibaly, Fabian Ruiz, Ounas, Anguissa, Osimhen, Lozano e sulla panchina c’erano 6 ragazzi della Primavera oltre ad Elmas e Petagna.

Anguissa e Koulibaly sono in corsa per la finale con il Camerun e il Senegal, Ounas rientrerà domani da Parigi per la visita di idoneità post-Covid, ma tutti gli altri sono rientrati e stanno per tornare nella loro condizione standard”