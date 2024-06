Tuttosport - Slitta l'incontro tra Manna e l'agente di Di Lorenzo

Napoli - Come si legge su Tuttosport ci sarà un nuovo incontro tra Giovanni Manna e Mario Giuffredi per la vicenda Di Lorenzo:

"Conte ieri è tornato a Torino dopo la firma sul contratto triennale da 6,5 milioni netti, più 500mila di bonus per la qualificazione Champions e un milione in caso di scudetto. In questi giorni continuerà a consultarsi con Manna per avere un quadro ancora più chiaro su arrivi e partenze.

Da quest’ultima categoria vuole assolutamente vengano eliminati Kvaratskhelia (il Psg continua a fare pressing sull’agente Mamuka) e il capitano Di Lorenzo: oggi non ci sarà nessun incontro con l’agente Giuffredi, spostato per ragioni organizzative".