Tuttosport - Sindaco di Torino ha incontrato Cairo: novità su stadio, centro sportivo e vendita club

Ieri c'è stato un incontro tra il sindaco Lo Russo di Torino ed il Presidente Urbano Cairo come si legge su Tuttosport:

"Hanno sicuramente parlato a lungo del Robaldo, questo è certo. Il sindaco voleva conoscere direttamente da Cairo (con cui intrattiene rapporti cordiali) la reale situazione del cantiere e i nuovi programmi, i tempi entro i quali sarà ultimato il centro sportivo per il vivaio del Torino su quell’area di proprietà del Comune: 4 campi da calcio e una palazzina, niente di faraonico.

Difatti l’occasione è stata utile (e necessaria, dato il blitz) per tornare a fare il punto sulla situazione generale, legata alla possibile vendita del club e ai destini dello stadio Grande Torino (la concessione in affitto scadrà a giugno: dovrà essere rinnovata, a meno che l’acquirente del Torino, o Cairo stesso se ancora in sella, non acquisti l’impianto; per questo il sindaco è determinato a togliere le ipoteche)".