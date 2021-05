Tuttosport - Rimonta Champions, promessa Gattuso-giocatori contro il fuoco amico: il retroscena

Notizie Napoli calcio. Contro lo Spezia (oggi ore 15.00) il Napoli è chiamato a rialzare la testa dopo l'inatteso stop interno contro il Cagliari. La squadra di Gattuso ha bisogno di punti pesanti per riacciuffare il treno Champions e coronare un patto siglato dai calciatori a fine gennaio. Ecco il racconto di Tuttosport in merito:

Il Napoli sbarcato ieri sera in Liguria sembra una squadra pronta a scendere in campo indossando la corazza e tenendo il coltello tra i denti. Strumenti necessari per dichiarare guerra a tutti nelle ultime 4 gare (decisive) del campionato e per dare sostanza al traguardo che Gattuso e i suoi calciatori si sono ripromessi di raggiungere entro il 23 maggio: l’accesso ai gironi di Champions League. Se lo sono giurati da quella maledetta domenica datata 24 gennaio, con il proposito di stringersi a coorte incuranti delle critiche, degli attacchi e del fuoco amico che stava per frenare una rimonta tanto clamorosa quanto applaudita.