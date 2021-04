Tuttosport rende merito al Napoli: non c'è mai stata gara, reazione timida del Toro

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Torino-Napoli: "I soliti cali di concentrazione che da anni si ripetono con sconcertante puntualità. La partita col Napoli poteva dare alla squadra di Nicola la consapevolezza di potersela giocare alla pari anche contro le grandi del campionato, squadre con cui (a parte la Roma, un po’ in disarmo) non ha mai vinto, e “inaugurare” quel salto di qualità che i tifosi aspettano da tempo. Non c’è mai stata partita a parte una tiepida reazione granata, dovuta però forse al calo fisico del Napoli, oppure al fatto che gli azzurri hanno deciso di gestire la situazione per risparmiare forze in vista dei prossimi match".