Tuttosport - Probabile offerta monstre da due club per Osimhen: trattenere Mertens è quasi un obbligo

Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna di Tuttosport, il rinnovo di Dries Mertens diventa quasi un passaggio obbligato per De Laurentiis anche per quanto riguarda lo spogliatoio. Secondo il quotidiano infatti, con la partenza di Insigne e le sirene inglesi che corteggiano Osimhen, il Napoli non può permettersi di perdere un altro leader come il belga.

Come scrive l'edizione odierna di Tuttosport trattenere Mertens diventa un passaggio importante per lo spogliatoio: