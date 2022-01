Tuttosport - Parisi nei radar dell'Inter per la prossima estate: il terzino piace anche al Napoli

Calciomercato Napoli - Su Fabiano Parisi ci sarebbe anche l'interesse dell'Inter. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport. Il terzino sinistro piace molto anche al Napoli.

"Aurelio Aleksandar Andreazzoli a inizio campionato lo ha tenuto in panchina preferendogli Riccardo Marchizza , poi lo ha lanciato nel periodo in cui l’Empoli ha preso il volo in classifica ottenendo in cambio ottime risposte. A Cambiaso e Parisi - che non gioca da inizio gennaio per un infortunio muscolare - si potrebbe aggiungere anche Tommaso Augello della Sampdoria sul quale però ci sono intensi movimenti di mercato nelle ultime ore".